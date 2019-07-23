ألابا: سعيد باهتمام برشلونة.. ولكن

أبدى مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا، فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع النادي “البافاري” واستعداداته للموسم الجديد.
وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم: “بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي”.
وأضاف اللاعب النمساوي أن “تركيزه بالكامل مع الفريق البافاري وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)”، موضحاً: “أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد”.
وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.
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