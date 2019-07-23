الارشيف / اخبار الرياضه

تشيلسي يفوز على برشلونة ودياً

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

فاز فريق الإنجليزي على نادي بهدفين لواحد خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل عن طريق المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة (34)، وأضاف لاعب وسط “البلوز”، روس باركلي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (81) من زمن المباراة.

وفي الدقيقة (90+1) تمكن لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي تشير تقارير إلى أن النادي يخطط لبيعه، من تقليص الفارق وتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للبرسا، لينتهي اللقاء بخسارة الفريق الكاتالوني في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة الوافدين الجدد لـ”البلوغرانا”، وهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ، والحارس البرازيلي نيتو، إضافة إلى مشاركة معظم قوام الفريق الأساسي مثل الحارس تير شتيغين وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وعثمان ديمبيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يفوز على برشلونة ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا