تشيلسي يفوز على برشلونة ودياً

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نادي برشلونة بهدفين لواحد خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل عن طريق المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة (34)، وأضاف لاعب وسط “البلوز”، روس باركلي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (81) من زمن المباراة.

وفي الدقيقة (90+1) تمكن لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي تشير تقارير إلى أن النادي يخطط لبيعه، من تقليص الفارق وتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للبرسا، لينتهي اللقاء بخسارة الفريق الكاتالوني في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة الوافدين الجدد لـ”البلوغرانا”، وهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ، والحارس البرازيلي نيتو، إضافة إلى مشاركة معظم قوام الفريق الأساسي مثل الحارس تير شتيغين وبيكيه وبوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وعثمان ديمبيلي.