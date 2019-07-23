انبي يواجه البنك الأهلي وديا.. الخميس

قرر الجهاز الفني لإنبي بقيادة على ماهر اقامة لقاء ودي مع البنك الأهلي بعد غد الخميس بملعب بتروسبورت بدلا من اللعب وديا مع المتحدة. غد الخميس بملعب بتروسبورت بدلا من اللعب وديا مع المتحدة. وسوف يبدأ معسكر الفريق البترولي يوم السبت المقبل وحتى 11 أغسطس المقبل في اطار الإستعداد لإنطلاق الموسم الجديد.

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