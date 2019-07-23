الأهلي يرفض استخدام محمد شريف لحسم صفقة مجدي أفشة

رفض الأهلي فكرة انتقال جناح أيسر الفريق الأول محمد شريف إلى نادي بيراميدز في إطار مفاوضات انتقال محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز للقلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. انتقال محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز للقلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وأبدى مسؤولو الأهلي رغبتهم في إعارة شريف فقط مع إعارة لاعب آخر يتم التفاوض حولهم بجانب المقابل المالي لحسم الصفقة.

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