فيديو .. برشلونة يسقط أمام تشيلسي في أولى تجاربه الودية

تلقى فريق برشلونة الإسباني الهزيمة الأولى له في جولته التحضيرية للموسم الجديد، أمام تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة هدفين لهدف. وافتتح تشيلسي التسجيل في شباك برشلونة في الدقيقة 34عن طريق المهاجم تامي إبراهام، وضاعف توماس باركلي النتيجة في الدقيقة 81. وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف البلوجرانا الوحيد في الدقيقة 91، لتنتهي المباراة على واقع هذه النتيجة. وشهدت المباراة المشاركة الأولى لصفقات برشلونة الجديدة، أنطوان جريزمان، فرانكي دي يونج، نيتو.

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