تأكيدًا لـ"الوفد".. إيقاف أوباما وصابر وريان بعد أحداث الزمالك والجونة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من محمود صابر، لاعب الجونة، ويوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، ثلاث مباريات، وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس من دون كرة. "أوباما"، لاعب الزمالك، ثلاث مباريات، وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس من دون كرة. كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة، أحمد ياسر ريان، مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.

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