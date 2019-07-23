شاهد.. أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك

قدم أحمد ياسر ريان، لاعب فريق الجونة، والمنتقل إليه على سبيل الإعارة من الأهلي، اعتذارًا لجمهور نادي الزمالك بعد الأزمة التي وقعت بين الفريقين في مباراة أول أمس بالدوري.

قال ريان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أعتذر لجمهور الكرة المصرية، وجمهور نادى الزمالك، وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماسة ونرفزة ملعب".

شهدت مباراة الزمالك والجونة أزمات عدة بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب، وشهد اللقاء مشاحنات عنيفة بين اللاعبين وصلت إلى تشاجر بالأيدي.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك والجونة بهدفين لكل فريق في إطار مؤجلات الدوري الممتاز.