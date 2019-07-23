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مانشستر سيتي متمسك ببقاء ساني الموسم المقبل

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تمسكت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، ببقاء الجناح الألماني ليروى ساني مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لبيعه إلى بايرن ميونخ، في الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلًا عن شبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإنجليزية، التي ذكرت أن إدارة بايرن ميونخ قالت أنها  توصلت لطريق جيد مع وكيل أعمال

ساني، في الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت ، أنه في المقابل الآخر، نفت إدارة مانشستر سيتي كل ما يتردد عن وجود أية عروض من النادي الألماني لضم ساني في الفترة المقبلة، خاصة بعد التقارير التي ذكرت أن بايرن

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ميونخ توصل إلى إتفاق وكيل أعمال اللاعب  في الـ24 ساعة الماضية.

ولم يعبر ساني عن رغبته في الرحيل عن السيتي هذا الصيف، ويتواجد رفق  كتيبة جوارديولا، ضمن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

 وتأمل إدارة النادي الإنجليزي في التوصل إلى إتفاق لتجديد عقد الدولي الألماني في الأيام القادمة.

وتتواجد بعثة مانشستر سيتي الآن في هونج كونج، لملاقاة فريق كيتشي، ضمن استعدادات السيتي للموسم الجديد.

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