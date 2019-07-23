انتشرت صور لتوقيع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المعلومات الواردة من مصادر مقربة للغاية من اللاعب، أنه لم يوقع خلال الساعات الماضية، بل كان التوقيعمن شهر يناير الماضي، أثناء وجود تركي آل الشيخ مالكًا للنادي.
عقد أفشة جلسة مع محمد يوسف، وهو أحد أقرب الشخصيات داخل النادي الأهلي لمحمود الخطيب، رئيس القلعةالحمراء، وكان ضمن فريق حملته الانتخابية.
كان التوقيع قبل 6 شهور كاملة تمهيدًا لضم اللاعب، سواء بصورة ودية أو رسمية، أو بالرحيل لأوروبا، ثم العودة إلى الأهلي بعد ذلك، في ظل رغبة أفشة في الانتقال للفريق الأحمر، واقترب الأهلي من حسم صفقة أفشة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارتي الناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة وراء صور توقيع قفشة للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.