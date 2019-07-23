القصة الكاملة وراء صور توقيع قفشة للأهلي

انتشرت صور لتوقيع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المعلومات الواردة من مصادر مقربة للغاية من اللاعب، أنه لم يوقع خلال الساعات الماضية، بل كان التوقيع

من شهر يناير الماضي، أثناء وجود تركي آل الشيخ مالكًا للنادي.

عقد أفشة جلسة مع محمد يوسف، وهو أحد أقرب الشخصيات داخل النادي الأهلي لمحمود الخطيب، رئيس القلعة

الحمراء، وكان ضمن فريق حملته الانتخابية.

كان التوقيع قبل 6 شهور كاملة تمهيدًا لضم اللاعب، سواء بصورة ودية أو رسمية، أو بالرحيل لأوروبا، ثم العودة إلى الأهلي بعد ذلك، في ظل رغبة أفشة في الانتقال للفريق الأحمر، واقترب الأهلي من حسم صفقة أفشة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارتي الناديين.