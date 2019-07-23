تاريخ المواجهات ينحاز للزمالك قبل لقاء القمة 105 أمام الإسماعيلي

يلتقى الزمالك والإسماعيلي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
تعد هذه القمة رقم 105 بين الفريقين، حيث تقابلا في 104 مباريات، في مختلف البطولات، وكان الزمالك لهالنصيب الأكبر في الفوز بعدد المباريات.
حقق الزمالك الفوز في 42 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 31 لقاءً، وتعادل أصحاب القلعة البيضاء والدراويش في 31 مباراة.
سجل الزمالك 121 هدفًا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل الدراويش 108 أهداف، ويعد هداف الزمالك أمام الدروايش عبدالحليم علي، برصيد 8 أهداف، بينما هداف برازيل الكرة المصرية عوض عبدالرحمن، برصيد 8 أهداف.
يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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