جلسة بين القيعي وإدارة بيراميدز لحسم صفقة قفشة

توصل النادي الأهلي لاتفاق لضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز لمدة 5 مواسم قادمة.
ويعقد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع وكيل اللاعب وإدارةبيراميدز لحسم الرتوش الأخيرة للصفقة.
وطلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات لاعبين من الأهلي بجانب المقابل المالي الذي يتم الاتفاق عليه.
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