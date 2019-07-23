توصل النادي الأهلي لاتفاق لضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز لمدة 5 مواسم قادمة. ويعقد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع وكيل اللاعب وإدارة بيراميدز لحسم الرتوش الأخيرة للصفقة. بيراميدز لحسم الرتوش الأخيرة للصفقة. وطلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات لاعبين من الأهلي بجانب المقابل المالي الذي يتم الاتفاق عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين القيعي وإدارة بيراميدز لحسم صفقة قفشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.