مُحدث | جميع صفقات الإنتر في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة زينهو فانهيوسدين – قلب دفاع – 19 عامًا بلجيكا ستاندرلييج – بلجيكا 12.6 مليون يورو إونوت رادو – حارس مرمى رومانيا جنوى – إيطاليا 8 مليون يورو آندريا أدورانتي – قلب هجوم – 19 عامًا إيطاليا بارما – إيطاليا 5 مليون يورو ماركو سالا – ظهير أيسر– 20 عامًا إيطاليا ساسولو – إيطاليا 5 مليون يورو كريستيان أنسالدي – ظهير أيسر – 32 عامًا الأرجنتين / إيطاليا تورينو – إيطاليا 2.5 مليون يورو نيكولاس ريزو – قلب دفاع – 19 عامًا إيطاليا / البرازيل جنوى – إيطاليا 2.5 مليون يورو راي ماناج – قلب هجوم – 22 عامًا ألبانيا الباسيتي – إسبانيا 2.5 مليون يورو آندرو جرافيلون – قلب دفاع – 21 عامًا جواديلوب / فرنسا ساسولو – إيطاليا إعارة لمدة موسم – مقابل مليون يورو يان كاراموه – ظهير أيمن – 21 عامًا فرنسا / كوت دي فوار بارما – إيطاليا إعارة لمدة موسم ماتيو روفير – ظهير أيمن – 20 عامًا إيطاليا سودتيرول – إيطاليا إعارة لمدة موسم آندريا كاجنانو – ظهير أيسر – 21 عامًا إيطاليا نوفارا – إيطاليا تفاصيل غير معلنة آندريا بينامونتي – قلب هجوم – 20 عامًا إيطاليا جنوى – إيطاليا إعارة لمدة موسم ميشيل دي جريجوريو – حارس مرمى – 21 عامًا إيطاليا Advertisements بوردينوني – إيطاليا إعارة لمدة موسم توماسو بريجنولي – إرتكاز – 19 عامًا إيطاليا برو باتريا – إيطاليا تفاصيل غير معلنة جابريل برازاو – حارس مرمى– 18 عامًا البرازيل الباسيتي – إسبانيا إعارة لمدة موسم في نفس شهر انضمامه للإنتر مانويل لومباردوني – قلب دفاع – 20 عامًا إيطاليا برو باتريا – إيطاليا تفاصيل غير معلنة ماركو بيساردو – حارس مرمى – 21 عامًا إيطاليا آريزو – إيطاليا تفاصيل غير معلنة أليساندرو ماتيولي – ظهير أيمن – 21 عامًا إيطاليا مودينا – إيطاليا تفاصيل غير معلنة إكسيان إميرس – إرتكاز – 19 عامًا بلجيكا فاسل بيفيرن – بلجيكا إعارة لمدة موسم آندريا بانديني – ظهير أيمن – 25 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء العقد فينتشينزو توماسوني – مهاجم متأخر – 24 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء العقد موسى سواري – مهاجم متأخر – 21 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء العقد آندريا رومانو – إرتكاز – 25 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء العقد سيمي فرسالجكو – ظهير أيمن – 27 عامًا كرواتيا أتلتيكو مدريد – إسبانيا انتهاء إعارة والعودة إلى أتلتيكو مدريد سيدريك سواريس – ظهير أيمن – 27 عامًا البرتغال / ألمانيا ساوثامبتون – إنجلترا انتهاء إعارة والعودة إلى ساوثامبتون كيتا بالدي – جناح أيسر – 24 عامًا السنغال / إسبانيا موناكو – فرنسا انتهاءإعارةوالعودةإلىموناكو

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