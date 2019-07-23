رياضة | تعرف على فرص الزمالك للتتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فرص الزمالك للتتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي غدًا نادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية في لقاء مهم للغاية وفي نفس التوقيت يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" حظوظ الفارس الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري:

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السيناريو الأول هو تعادل نادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب وفوز القلعة البيضاء على الإسماعيلي والأهلي في مباراة القمة.

السيناريو الثاني هو خسارة النادي الأهلي من المقاولون العرب وفوز الفارس الأبيض على الإسماعيلي والأهلي أيضًا.

في حالة فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب أو تعثر نادي الزمالك أمام الإسماعيلي سواء بالتعادل أو الخسارة يتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.