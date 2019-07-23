رياضة | خاص.. العميد يستطلع رأي المحمدي للعب في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. العميد يستطلع رأي المحمدي للعب في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات جادة للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن المحمدي، تلقى مكالمة من أحمد حسن المشرف على الكرة، خلال الساعات الماضية لاستطلاع رأيه، حول اللعب ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل.