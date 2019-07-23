رياضة | نجم يوفنتوس يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء أن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء أن فناربخشة التركي اقترب بشكل كبير من ضم خضيرة البالغ من العمر 32 عاماً.

كما أشارت سكاي سبورتس إلى وجود اهتمام من جانب أندية ألمانية لضم اللاعب لكنها لم تكشف عن هوية هذه الأندية.

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وأجرى خضيرة جراحة في أوغسبورغ الألمانية في أبريل الماضي بعد أن أثرت عليه الإصابة في الركبة اليمنى لعدة أشهر.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية، وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، إذ عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة، كما غاب لمدة شهر، بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.