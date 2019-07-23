رياضة | جوارديولا ينفجر غضبا بعد واقعة الإعلام الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا ينفجر غضبا بعد واقعة الإعلام الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي ولاعبيه عقب الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام صينية لناديه ووصفته "بالغرور"، وذلك أثناء مشاركة الفريق في كأس آسيا الودية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك ردا على اتهامات وكالة الأنباء الصينية لبعثة "المان سيتي" بالتعامل بتعال وعدم احترام مع الجماهير ووسائل الإعلام خلال الجولة الآسيوية للفريق الإنجليزي.

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وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق قبل مواجهة فريق كيتشي المحلي غدا الأربعاء: "لا أفهم كيف يمكن للناس قول ذلك، ربما كان أحد الصحفيين منزعجا لا أدري لماذا، لكن هذا بعيد تماما عن الواقع".

وأضاف جوارديولا: "لا اتفق مع ما يتردد ويمكن قول إن ذلك ليس حقيقيا، حتى تقول مثل هذا الكلام ينبغي عليك أن تعلم بالضبط ماذا يجري داخل نادينا، اللاعبون قضوا وقتا ممتعا للغاية في شنغهاي، حضروا كافة الفعاليات التجارية مع الناس هنا في الصين، كل من قابلناه في فندق إقامة الفريق تعاملنا معه باحترام ووقع اللاعبون على كل ما طلبته الجماهير وكذلك التقطوا الصور معهم... كل ما طلبته الجماهير كنا مستعدين لتلبيته".

وتابع: "أدرك أن قدومنا إلى هنا تجربة مميزة لنا، من الصعب الحضور إلى آسيا خلال الموسم والتعامل مع ثقافة مختلفة والذهاب للمطاعم والتعامل مع الناس، من المدهش السفر والتعرف على الشعوب الأخرى".