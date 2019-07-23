رياضة | نجم منتخب المغرب يزور فريقه القديم في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب المغرب يزور فريقه القديم في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار نجم منتخب المغرب اللاعب ( نور الدين أمرابط) فريق ليجانس الإسباني وهو فريقه السابق الذي لعب في صفوفه قبل الإنتقال إلى فريق النصر السعودي، حيث يخوض الفريق معسكر في دولة المغرب وقد ذهب اللاعب إلى زيارة مقر البعثة والترحيب بهم في بلاده.