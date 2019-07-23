رياضة | نجم منتخب المغرب يزور فريقه القديم في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب المغرب يزور فريقه القديم في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زار نجم منتخب المغرب اللاعب ( نور الدين أمرابط) فريق ليجانس الإسباني وهو فريقه السابق الذي لعب في صفوفه قبل الإنتقال إلى فريق النصر السعودي، حيث يخوض الفريق معسكر في دولة المغرب وقد ذهب اللاعب إلى زيارة مقر البعثة والترحيب بهم في بلاده.
وقد نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لنادي ليجانس الإسباني تغريدة شكر للاعب نور الدين أمرابط بسبب زيارته معسكر الفريق من أجل الترحيب بهم في بلاده.
وقد قدم نجم منتخب المغرب نور الدين أمرابط مستوى متميز خلال مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر والذي توج بها منتخب الجزائر وقد خرج المنتخب في دور ال16.