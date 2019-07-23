رياضة | الجونة يضم مهاجم نكانا الزامبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يضم مهاجم نكانا الزامبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المهاجم الزامبي والتر بواليا، قائد نكانا رد ديفلز الزامبي، على عقود الانضمام لنادي الجونة رسميا ليصبح أحد لاعبي الفريق في الموسم الجديد 2019-2020.

وأتم نادي الجونة مفاوضاته بنجاح مع نادي نكانا الزامبي للحصول على خدمات بواليا - مواليد 1995- والذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأعلن نادي الجونة في وقت سابق عن تجديد تعاقد الرباعي محمد ناجي «جدو» والكاميروني جوناثان أنجويم، والثنائي محمد نادي وخالد صبحي.