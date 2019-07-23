رياضة | اتحاد الكرة يعاقب ثلاثي أزمة مباراة الزمالك والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعاقب ثلاثي أزمة مباراة الزمالك والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.

كان الجونة حقق تعادلا أمام الزمالك، بهدفين لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أول أمس بمؤجلات الدوري العام.