رياضة | عاجل.. قفشة يوقع للنادي الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قفشة يوقع للنادي الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت صورة نجم بيراميدز محمد مجدى قفشة أثناء توقيعه للنادي الأهلى، والذى أصبح قريباً من الانتقال القلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالي، وقام اللاعب بتوقيع عقود انتقاله قي منزل أحد كبار مشجعى الفريق الأحمر.

ويسعى الأهلى في الوقت الحالي لضم قفشة رسمياً من نادي بيراميدز لحين وضوح الرؤية فى ملف استمرار أو رحيل بعض اللاعبين، خاصة في وجود ناصر ماهر وصالح جمعة وعمار حمدى.

يذكر ان عقد مجدي قفشة مع بيراميدز لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 حتى موسم 2022، وتبلغ قيمته المادية حوالي 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد.