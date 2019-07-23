رياضة | الريان القطري يتعاقد مع نجم بورتو البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريان القطري يتعاقد مع نجم بورتو البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الجزائري ياسين إبراهيمي لثلاثة مواسم، قادما من بورتو البرتغالي.

وكتب النادي القطري عبر حسابه على "تويتر": "بحضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني (رئيس نادي الريان)، وقع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله إلى الريان لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي بورتو البرتغالي"، دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.

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وبات إبراهيمي، الذي توج الجمعة الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، المحترف الثالث بصفوف الريان، بعد الأرجنتيني غابريال ميركادو، والكاميروني فرانك كوم.

وبدأ إبراهيمي (29 عاما)، مشواره مع رين الفرنسي (2008-2013)، وأعير خلال تلك الفترة مرتين، الأولى إلى كليرمون الفرنسي (2009-2010)، والثانية إلى غرناطة الإسباني (2012-2013)، قبل أن ينضم بصفة نهائية لصفوف الأخير (2013-2014)، ومنه إلى بورتو الذي توج معه بلقب الدوري المحلي عام 2018.

وأصبح إبراهيمي لاعبا حرا مع نهاية الموسم المنصرم، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق بورتو.