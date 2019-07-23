رياضة | في الظهور الأول لـ"جريزمان".. تشيلسي يهزم برشلونة بثنائية في بطولة راكوتين الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الظهور الأول لـ"جريزمان".. تشيلسي يهزم برشلونة بثنائية في بطولة راكوتين الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، مباراة تشيلسي نظيره برشلونة بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء، في بطولة رايكوتين الدولية الودية التي تقام في اليابان استعدادا للموسم الجديد.

وتقدم البلوز بهدف أبراهام في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول وفي الدقيقة 81 عزز روس باركلي النتيجة لتشيلسي قبل أن يحرز البديل إيفان راكيتيتش هدف تقليص الفارق للبلوجرانا في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة تواجد صفقات برشلونة الجديدة وهم الفرنسي انطوان جريزمان، والهولندي فرينكي دي يونج والبرازيلي نيتو.