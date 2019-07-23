رياضة | وكيل قفشة يوضح موقف اللاعب من الانتقال للأهلي بعد انتشار صورة توقيعه للقلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل قفشة يوضح موقف اللاعب من الانتقال للأهلي بعد انتشار صورة توقيعه للقلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح عبدالرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز حقيقة الصور التي انتشرت للاعب قيل أنه يوقع للأهلي خلالها.
وكشف وكيل قفشة أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.
وتابع: "الأهلي كان لديه رغبة قوية لضم قفشة وتم عقد جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على تفاصيل عقده مع الأحمر لكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز".
وحول مفاوضات الأهلي في الوقت الحالي لضم اللاعب من بيراميدز أكد وكيل قفشة أن الأمر بيد إدارة بيراميدز وعند التوصل لاتفاق بين الناديين سيتم إعلان الأمر.