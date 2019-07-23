رياضة | مفاجأة| استبعاد نجم الزمالك من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة| استبعاد نجم الزمالك من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك استبعاد المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق من قائمته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء قرار الجهاز الفني بسبب عدم جاهزية اللاعب من الناحية الطبية واستمرار إصابته وهو ما دفعه لإراحته حتى لا تتفاقم الإصابة بعدما كان ينوي الدفع به منذ البداية لتدعيم خط الهجوم.