رياضة | الجبلاية تدرس تشكيل لجنة لاختيار مدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تدرس تشكيل لجنة لاختيار مدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمالها اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، تشكيل لجنة فنية من خبراء الكرة المصرية، لاختيار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتكون اللجنة من المدربين السابقين للفراعنة حيث تدرس الجبلاية، تعيين محسن صالح رئيسا لها بالأضافة وجود ضياء السيد من ضمنها، لاختيار مدرب كفء قادر على تخطي المرحلة المقبلة.