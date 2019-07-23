شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر ناشئي برشلونة يعلن رحيله عن النادي بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فوجئت جماهير نادي برشلونة الإسباني، برحيل تشافي سيميونز، أحد أشهر اللاعبين الناشئين في لامسيا برشلونة، وذلك بعد متطلبات وكيل أعماله الهولندي مينو رايولا، والتي إقتضت بأن يلعب صاحب الـ ١٦ عاما في فريق ما تحت ١٩ عامًا كأساسي دون المرور من فريق تحت ال ١٩ «الثاني»، إضافة الى مبالغ مالية كبيرة، ما قابلته إدارة برشلونة بالرفض.

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وأشارت تقارير إلى أن موهبة النادي الكتالوني على أعتاب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال تشافي سيمونز، عبر حسابه على تويتر: «أترك جزء مني في برشلونة، وجزء من برشلونة سيكون دائمًا معي، اليوم هو يوم صعب بالنسبة لي، لا أحد يستطيع قول وداعًا لما يعتبره منزله، العائلة والأصدقاء لطالما كانو هنا، لأول مرة ارتديت قميص البارسا قبل 9 سنوات كان ذلك كالحلم بالنسبة لي، وخلال هذا الوقت احتفلت بالعديد من الانتصارات وعانيت من الكثير من الخسائر، تعلمت من الكثير من التجارب وكان لدي الحظ الكبير من خلال إحاطتي بالكثير من الناس الجيدين، زملائي وأصدقائي وأفضل المدربين وجميع الموظفين الذين يعملون في لاماسيا من أجل توفير لنا كل شيء.

وأضاف: «على الرغم أنني أبلغ من العمر 16 سنة فقط، لقد شعرت بالمودة والدعم الكبير من جماهير برشلونة الذين يشجعوني ويحفزوني من أجل التدرب والتحسن كل يوم من أجل اللعب في الكامب نو، لا يسعني إلا أن أشكركم جميعًا، شكرًا لكم من القلب لن أنسى ابدًا كل هذا، لقد عشنا معًا، سوف يكون هذا في ذاكرتي، الذكريات التي لن تفارقني أبدًا، الآن حان دوري لبدء مغامرة جديدة خارج برشلونة ولكن لم أستطع المغادرة دون أن أقول إن هذا النادي وجميع الموظفين سيكون لهم مكان خاص جدًا في قلبي، فورسا البارسا».