إشبيلية يضم الصفقة العاشرة هذا الصيف

انضم لاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديليتش لإشبيلية، لـ4 مواسم قادمة ليصبح عاشر صفقة للفريق الأندلسي للموسم المقبل.

وانضم اللاعب، 27 عامًا، لإشبيلية في صفقة انتقال حر بعد مسيرة بدأت في هولندا مع بريدا، الذي انتقل منه في موسم "2013-2014" إلى الكمار، الذي خاض معه معظم لقاءاته، وبلغ معه ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ولفت أداؤه أنظار أياكس الذي انضم اليه في موسم "2015-2016"، وخاض معه نحو 60 مباراة في موسمين وفي 2017 انتقل إلى الصين للعب في تيانجين تيدا ثم جوانزهو اي تي الذي أعاره إلى سبورتنج لشبونة.

وارتدى جوديليتش قميص المنتخب الصربي في 22 مباراة وشارك في عدة مباريات بالتصفيات المونديالية والأوروبية.