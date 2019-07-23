شكرا لقرائتكم معسكر الإسماعيلي فى انتظار المواعيد النهائية لبطولة الدوري بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي اعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدوري في الموسم الجديد تمهيدا للاستقرار علي توقيت المعسكر الخارجي للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادي أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجي للدراويش .

ويقبع الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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فيما هبط رسميا النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدورى العام بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.