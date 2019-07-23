شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش فى الجيم لخوض المران الصباحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو فريق طلائع الجيش المران الصباحى اليوم فى الجيم فيما قرر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة من المران المسائى لالتقاط الانفاس بعد ثلاثة أيام من التدريب الصباحى والمسائى بمعسكر الاسماعيلية .

وأعلن الجهاز الفنى للطلائع موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

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وضم الطلائع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

واحتل طلائع الجيش فى بطولة الدورى المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39