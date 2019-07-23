شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ"تايم سبورت": الأهلى لا يعرف طريق رفض هدايا الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ضياء السيد نجم الأهلى الأسبق أن مباراة المارد الأحمر مع المقاولون العرب صعبة للغاية فى ظل وجود عماد النحاس مديراً فنياً لذئاب الجبل.

وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت: "ليس من عادة الأهلى رفض هدايا الزمالك وأتوقع أن يستثمر المارد الأحمر تعادل الفارس الأبيض مع الجونة ليحسم تتويجه بطلا للدورى".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق "ورغم إيمانى بقدرة المارد الأحمر على التتويج بالدورى أرى أن مباراة المقاولون العرب ليست سهلة كما يتخيل البعض لاسيما فى وجود عماد النحاس مدرباَ للفريق فلقد أعاد انتشال المقاولون من القاع لمراكز القمة".

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النادى الأهلى يحتاج إلى الفوز فقط أمام المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لكي يتوج بشكل رسمي بالدوري رقم 41 فى تاريخه.

وحال فوز النادى الأهلى على المقاولون العرب سيرتفع رصيده إلى النقطة 77 ليكون وقتها بطلًا للدورى المصرى الممتاز موسم 2018/2019.

بينما وصل الزمالك الآن لـ69 نقطة ويتبقى له مباراتين، الأولى أمام الإسماعيلي والثانية أمام النادي الأهلي، إذا اعتبرنا انه حقق الانتصار فى المباراتين سيصل إلى النقطة 75، ما يعنى أن انتصار النادى الأهلى على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدورى دون النظر إلى نتائج المباريات المتبقية.