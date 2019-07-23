اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة فنية لاختيار مدرب المنتخب الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة تشكيل لجنة فنية، تضم قدامى المدربين فى مصر، لاختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى. ويرغب اتحاد الكرة فى أن تقوم اللجنة الفنية باختيار المدرب الجديد وفقا لمعايير فنية واضحة بما يناسب أهداف المنتخب الفترة المقبلة. يذكر أن اتحاد الكرة قرر فى وقت سابق إقالة خافير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، بعد الإخفاق مع الفراعنة والخروج من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019. ولم يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى بشأن هوية مدرب المنتخب الجديد، حيث يتردد أسماء بعض المدربين المصريين مثل حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام البدرى، بخلاف بعض الأجانب.

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