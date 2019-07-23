شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكايات دورى اللحظات الأخيرة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قطار الدورى العام المصري الموسم الجاري 2019/2020 إلى المحطة قبل الأخيرة وربما تكون الحاسمة حال فوز الأهلى فإنه سيتوج رسميا، على أن تكون مباراة القمة تحصيل حاصل وغير مؤثرة فى خطف القلعة الحمراء لأغلى الدوريات المحلية ربما فى تاريخ أبناء التش بعدما احتل المركز الأخير وحدثت المعجزة الكروية بالتغلب على فارق 13 نقطة وحصد اللقب فى نهاية المطاف.

وشهد الدورى العام على مدار تاريخه منذ النسخة الأولى بطولات مثيرة لم تحسمها سوى الجولات الأخيرة وربما مباريات فاصلة أيضا وأحيانا بفارق الأهداف مما يزيد من الإثارة والمتعة بين الغريمين التقليدين الأهلى والزمالك .

ويرصد سوبر كورة أشهر دوريات اللحظات الأخيرة التى حسمت فى الجولات والدقائق النهائية من عمر البطولة المحلية.

لمعرفة حكايات دورى اللحظات الأخيرة بين الأهلي والزمالك عبر سوبر كورة اضغط هنا