شكرا لقرائتكم خبر عن المعسكر الخارجى للدراويش ينتظر قرار لجنة المسابقات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.