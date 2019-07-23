اعرفهم معانا.. قائمة شباب اليد تضم 5 نجوم من الأهلى و2 زمالك و4 هليوبوليس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى الحصول على إشادات واسعة من الجماهير المصرية فى ظل النتائج المذهلة التى حققوها فى الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة فى إسبانيا. واستطاع شباب الفراعنة فى إبهار العالم بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا. ويرصد ”الخليج 365” قائمة شباب الفراعنة لتعريف اللاعبين باسم الأندية التى يلعبون فيها، حيث تضم القائمة 5 لاعبين من الأهلى و4 من هليوبوليس و2 من الزمالك فضلا 2 من طلائع الجيش ولاعب من سبورتنج وآخر من سموحة ولاعب من الشمس. وتضم القائمة كلا من اللاعبين: عبد الرحمن طه - الأهلى جلال جورشيد - سبورتنج عبد العزيز إيهاب - سموحة شهاب عبد الله - طلائع الجيش أحمد راضى - الأهلى سيف الدرع - هليوبوليس Advertisements محسن رمضان - هليوبوليس حازم ممدوح - الزمالك محمد الأزهرى - الزمالك عمر خالد - الأهلى خالد وليد - هليوبوليس عمر سامى - طلائع الجيش عبد الرحمن حميد - الأهلى أحمد هشام - هليوبوليس حسن وليد - الشمس ياسر محمد - الأهلى

جانب من فرحة اللاعبين

الحماس على اللاعبين و الجهاز الفنى

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