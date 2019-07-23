شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعاقد مع "ظهير أيسر" يانى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة طنطا بقيادة المحاسب فايز عريبى فى التعاقد مع خالد جمال ظهير أيسر فريق يانى التركى لمدة 5 سنوات فى صفقة انتقال حر .

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن حيث أنه من مواليد 2000، أى أنه لم يتخطى الـ20 ربيعا حتى الآن وهو ما سيجعله ضمن فريق الشباب لأبناء السيد البدوى .

وقد أشاد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا باللاعب مطالبا الإدارة بحسم التعاقد معه ، ومؤكدا أنه سيكون أحد الدعائم الجيدة فى الموسم المقبل بالرغم من صغر سنه

يذكر أن اللاعب كان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالزمالك ، قبل أن يهرب ، ويعود مرة أخرى للدورى المصرى من بوابة طنطا .