طنطا يتعاقد مع "ظهير أيسر" يانى التركى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة طنطا بقيادة المحاسب فايز عريبى فى التعاقد مع خالد جمال ظهير أيسر فريق يانى التركى لمدة 5 سنوات فى صفقة انتقال حر .
ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن حيث أنه من مواليد 2000، أى أنه لم يتخطى الـ20 ربيعا حتى الآن وهو ما سيجعله ضمن فريق الشباب لأبناء السيد البدوى .
وقد أشاد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا باللاعب مطالبا الإدارة بحسم التعاقد معه ، ومؤكدا أنه سيكون أحد الدعائم الجيدة فى الموسم المقبل بالرغم من صغر سنه
يذكر أن اللاعب كان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالزمالك ، قبل أن يهرب ، ويعود مرة أخرى للدورى المصرى من بوابة طنطا .
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