شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى لتايم سبورت: محدش يقدر يعمل اللى مصر عملته فى تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فوزى حارس الأهلى وبتروجت السابق أن ما فعلته مصر فى تنظيم واستضافة بطولة أمم أفريقيا لن يستطيع أحد تكراره.

وأكد فوزى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الجميع بذل أقصى ما لديه حتى تخرج البطولة بهذا الصورة المشرفة الرائعة قائلا "محدش يقدر يعمل اللى مصر عملته فى تنظيم البطولة إلا بعد 15 سنة".

واستضافت مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبا، لأول مرة فى تاريخ البطولة، والتى توج بها المنتخب الجزائرى.

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات.