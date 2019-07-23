شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطلائع راحة من المران المسائى بفرمان من فارياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق طلائع الجيش المران الصباحى اليوم فى الجيم، فيما قرر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة من المران المسائى لالتقاط الأنفاس بعد ثلاثة أيام من التدريب الصباحى والمسائى بمعسكر الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكههم 39.