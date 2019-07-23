شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى الزمالك والإسماعيلى والأهلى والمقاولون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على 3 حكام دوليين لاختيار اثنين منهما لإدارة مباراتى الغد، بين الزمالك والإسماعيلى، والأهلى والمقاولون، ضمن مؤجلات الدورى العام.

واستقرت اللجنة على إسناد مباراتى الغد إلى اثنين من الحكام الثلاثة، محمد معروف، ومحمد عادل، وإبراهيم نور الدين.

واستبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الثنائى جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية فى الدورى الممتاز.

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وجاء قرار اللجنة بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الإجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وكذلك المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويتبقى فى الدورى العام 3 مباريات هى الزمالك مع الإسماعيلى، والأهلى مع المقاولون المحدد لهما غدا الأربعاء، قبل المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل فى ختام الدورى.

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون غدا للتتويج رسميا بالدورى، بينما ستتعقد الأمور حال خسارة الأهلى وفوز الزمالك على الإسماعيلى غدا حيث ستصبح مباراة القمة هى الفاصلة فى حسم اللقب.