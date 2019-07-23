شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي رمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الثلاثاء.
وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران.
وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في أصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأربعاء على استاد الجيش في برج العرب ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لبطولة الدوري العام.
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