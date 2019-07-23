نجم يوفنتوس قريب من فنربخشة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء أن فنربخشة التركي اقترب بشكل كبير من ضم خضيرة البالغ من العمر 32 عاما.

كما أشارت إلى وجود اهتمام من جانب أندية ألمانية لضم اللاعب لكنها لم تكشف عن هويتها.

وأجرى خضيرة جراحة في أوجسبورج الألمانية في أبريل / نيسان الماضي بعد أن أثرت عليه الإصابة في الركبة اليمنى لعدة أشهر.

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وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل / نيسان الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 10 مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير / فبراير الماضي.