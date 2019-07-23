رئيس ليل يفتح الباب أمام عمالقة أوروبا لضم بيبي

أكد جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، رحيل المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي هذا الصيف، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه.

اللاعب الإيفواري، البالغ من العمر 24 عامًا، ارتبط مؤخرًا بعدة أندية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس ليل: "عملنا انتهى، وفيما يتعلق بالمغادرين والقادمين، فإننا سنتحرك لجلب لاعب حال رحيل آخر".

وأضاف: "بالنسبة لبيبي، فإنه سيرحل بنسبة كبيرة هذا الصيف، وبالفعل هناك عروض من أندية كبرى لضمه، لذا أعتقد أنه سيغادر، وبصرف النظر عن ذلك، فلا يمكنك معرفة ما سيحدث في كرة القدم".

ولفت الدولي الإيفواري الأنظار إليه في الموسم المنصرم، بعدما سجل 23 هدفًا خلال 41 مباراة، كما ساهم بقوة في تأهل ليل لبطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي.