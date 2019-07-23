تشيلسي يفسد على جريزمان افتتاحيته مع برشلونة

حقق تشيلسي فوزا لافتا على برشلونة 2-1 أمس على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل تامي أبراهام (34) وروس باركلي (81) هدفي الفريق الفائز، فيما أحرز أيفان راكيتيش هدف برشلونة (90+1).

وشهدت تشكيلة برشلونة مشاركة الفرنسي أنتوان جريزمان لأول مرة منذ انضمامه إليه قادما أتلتيكو مدريد، وجلس على مقاعد البدلاء كل من الهولندي فرانكي دي يونج والبرازيلي فيليبي كوتينيو، ويغيب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز لعدم التحاقهما بعد بمعسكر الفريق.

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أما تشكيلة تشيلسي الذي يدربه نجمه الأسطوري فرانك لامبارد، فشهدت مشاركة الأميركي كريستيان بوليسيتش أساسيا، إلى جانب مايسون مونت في وبدرو رودريجيز، وراء المهاجم تامي أبراهام.

وسنحت لبرشلونة فرصة مبكرة للتسجيل بالدقيقة الثانية، عندما وصلت ركنية إلى رأس غريزمان الذي غمزها نحو الصاعد أوريول بوسكيتس، لكن الأخير أطاح بمحاولته عاليا، وهدأت الامور قليلا قبل أن يلحق حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا بالكرة قبل وصولها إلى لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي اثر تمريرة طويلة من جريزمان في الدقيقة 16.

وشعر جمهور برشلونة بالقلق بعد سقوط جريزمان أرضا إثر لعبة مشتركة مع لاعب وسط تشلسي جورجينيو، لكنه عاود اللعب قبل أن يتصدى حارس مرمى برشلونة مارك أندري تير شتيجن لتسديدة من بوليسيتش لترتد الكرة إلى أبراهام الذي سددها بغرابة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 23.