فقير يمهد طريق توتنهام لحسم صفقة مميزة

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من ضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان توتنهام قد تقدم بعرضين مؤخرًا لضم الدولي الأرجنتيني، لكن بيتيس قابلهما بالرفض، بعدما اشترط الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب.

رغم ذلك، أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن توتنهام عاد بعرض ثالث، يقضي بحصول بيتيس على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لو سيلسو.

وكشفت الصحيفة عن موافقة النادي الأندلسي على تخفيض مطالبه، ليصبح اللاعب الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، على مقربة من الانضمام للسبيرز.

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وجاء ذلك بعدما تعاقد بيتيس بشكل رسمي مع نبيل فقير، من ليون الفرنسي، أمس الإثنين، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وأمضى لو سيلسو الموسم الماضي ضمن صفوف بيتيس، معارًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم بعقد دائم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني بعد تسجيله 15 هدفًا مع الفريق.

وحال توصل توتنهام لاتفاق نهائي مع بيتيس، فإن سان جيرمان سيحصل على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب للنادي اللندني، حسبما ينص العقد المبرم بينه وبين نظيره الإسباني.