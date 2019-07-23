ساري يكشف عن دور جديد لديبالا

أكد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أنَّ ديبالا بإمكانه اللعب كمهاجم وهمي، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه قد يلعب دورًا جديدًا في الفريق.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في ثاني المبارياتت التحضيرية للفريقين، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقال ساري في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: "المباراة لا مثيل لها، لكنها ستكون مباراة بين فريقين لن يتمكنا من اللعب بأفضل حالة لديهم بسبب الظروف البدنية والرطوبة. سنحاول الاستمرار على نفس الطريقة التي عدنا بها أمام توتنهام".

وأضاف "في كرة القدم لا يمكنك أن تهاجم فقط لذلك سيكون علينا العمل على الجانب الدفاعي أيضًا. كريستيانو رونالدو سيلعب في الجانب الأيسر أيضًا؛ حيث أنه يحب المضي قدمًا ويجب أن يحدث الفارق".

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وتابع "لا أتوقع الكثير من الاختلافات عن مباراتنا الأولى، في هذه الجولة التحضيرية، نتدرب قليلاً لكننا نخوض مباريات أكثر، لذا ستكون المرحلة الحاسمة من تحضيراتنا للموسم الجديد ستكون من أواخر يوليو/تموز حتى 10 أغسطس/أب".

وأردف ماوريسيو "أعتقد أن مستوى المدربين الإيطاليين واضح، ومن وجهة النظر هذه، أؤكد أن الفجوة بين الدوري الإيطالي والدوريات الأخرى مثل البريميرليج ليست فنية، لكنها اختلافات مالية".

وختم ساري: "باولو ديبالا يمكنه اللعب بسهولة كمهاجم وهمي، لكننا قد نجد حلولاً أخرى مختلفة له، ربما خلف الثنائي الهجومي".