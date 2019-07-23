برشلونة يخسر موهبته لصالح باريس سان جيرمان

يترقب نادي برشلونة لخسارة أحد مواهبه الهامة في قطاع وأكاديمية اللا ماسيا وهو لاعب الوسط صاحب الـ16 عاماً تشافي سيمونز.

وكان اللاعب الهولندي الصغير تحت أنظار نادي باريس سان جيرمان منذ فترة وخصوصاً أنه لم يوقع على عقد التمديد مع النادي، وقام النادي الفرنسي العاصمي بالاتصال بوكيل أعماله مينو رايولا والذي انهارت المفاوضات بينه وبين ممثلي النادي الكاتالوني في الأسابيع الأخيرة للإبقاء على سيمونز.

ويعتبر لاعب الوسط الموهوب من العناصر المرموقة في فريق برشلونة “ب”، وحسب ما أكده الصحفي جيرارد روميرو من إذاعة “آر آ سي” في برشلونة فإن اللاعب يتحضر الآن للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وهذا ما أكده سيمونز بالفعل حين كتب تغريدة على تويتر هذا الصباح في بيان وداعي: “سأترك جزء مني في برشلونة وسأُحضر معي جزءاً من برشلونة معي”.

وسيضيف ذلك حلقة جديدة من حلقات الصراع الشديدة الدائر ما بين الناديين في السنوات الأخيرة.