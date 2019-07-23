أوزيل يواجه ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله لآرسنال

ويستعد نادي آرسنال الإنجليزي لمواجهة العملاق الإسباني نادي ريال مدريد فجر غداً الأربعاء، ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، على ملعب فيديكس فيلد في واشنطن “الولايات المتحدة الأمريكية”، استعداداً للموسم الجديد.

وكان قد انضم الدولي الألماني مسعود أوزيل الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، إلى نادي آرسنال الإنجليزي في صيف عام 2013، قادماً من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 45 مليون يورو.

ولأول مرة منذ ذلك الحين، يواجه الألماني المخضرم مسعود أوزيل لاعب النادي اللندني آرسنال، النادي الملكي ريال مدريد، عندما يلعب الفريقين فجر الأربعاء في واشنطن خلال البطولة الودية.

وكشف مسعود أوزيل في عام 2013 عن سبب رحيله ريال مدريد قائلاً: “سأغادر لأنني لاحظت أن المدرب لا يثق بي في الأيام القليلة الماضية”.