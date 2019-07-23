إنتر ميلان يحسم مستقبل بيريسيتش

أكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أن الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح النيراتزوري، قد يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للإنتر، عقب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد (1-0)، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، أن بيريسيتش لا يتوافق مع الدور المطلوب منه، في انتقاد صريح للكرواتي وإشارة على اقترابه من مغادرة النيراتزوري.

وقال ماروتا في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "فيما يخص بيريسيتش، فالمدير الفني يجري تقييماته الفنية، ونحن سنكون بجانبه في اختياراته".

وأضاف: "لدينا حاجة لتقليص عدد اللاعبين، وأيضًا لأنه من الطبيعي ألا يشارك اللاعب الذي على وشك الرحيل بشكل مكثف في فترة الإعداد للموسم الجديد".

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس، غدًا الأربعاء، في ثاني المباريات الودية ببطولة الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الجديد.