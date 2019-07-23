كونتي يتحدث عن مواجهة يوفنتوس والتحديات في سوق الانتقالات

تحدث أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن عدد من المواضيع في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس ودياً غداً الأربعاء.

وسيلعب فريق النيرازوري أمام يوفنتوس في بطولة الكأس الدولية للأبطال المقامة حالياً في الصين ، والتي من المقرر أن تقام في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال المدرب الإيطالي عن هذه المباراة : “مثل هذه اللقاءات تساعدك على استيعاب المزيد من المفاهيم التي نعمل عليها ، وخلالها نحلل الأشياء الإيجابية والسلبية من أجل التطور”.

وتابع بقوله : “سنخوض مباراة ودية مهمة ضد يوفنتوس ، ولكن لا يزال كلا الفريقين في مرحلة الإعداد وسيحاول كل منا تقديم مباراة جيدة ، نأمل أن نرى أداء ومستوى يتجاوز النتيجة”.

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وفيما يتعلق بالمستجدات في سوق الانتقالات وأجاب : “سيتم اتخاذ كافة القرارات لتطوير حالة إنتر ميلان الفنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل شيء سواء كان هذا داخل أو خارج الملعب”.

وشدد كونتي على أهمية البناء بطريقة حديثة وقال : “يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإنشاء قاعدة صلبة لرفع مستوى النادي إلى أعلى المستويات ، التغييرات التي حدثت أصبحت تحت نظر الجميع”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت لإعادته إلى يوفنتوس واضاف : “لم أكن قريباً من يوفنتوس ولم أتلق أي مكالمة ، إنتر ميلان أبدى دائماً اهتماماً كبيراً ومودة كبيرة ، وبالتالي أشعر بمسؤولية كبيرة لتحقيق شيء مهم معه”.

