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كونتي يتحدث عن مواجهة يوفنتوس والتحديات في سوق الانتقالات

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تحدث أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن عدد من المواضيع في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس ودياً غداً الأربعاء.

وسيلعب فريق النيرازوري أمام يوفنتوس في بطولة الكأس الدولية للأبطال المقامة حالياً في الصين ، والتي من المقرر أن تقام في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال المدرب الإيطالي عن هذه المباراة : “مثل هذه اللقاءات تساعدك على استيعاب المزيد من المفاهيم التي نعمل عليها ، وخلالها نحلل الأشياء الإيجابية والسلبية من أجل التطور”.

وتابع بقوله : “سنخوض مباراة ودية مهمة ضد يوفنتوس ، ولكن لا يزال كلا الفريقين في مرحلة الإعداد وسيحاول كل منا تقديم مباراة جيدة ، نأمل أن نرى أداء ومستوى يتجاوز النتيجة”.

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وفيما يتعلق بالمستجدات في سوق الانتقالات وأجاب : “سيتم اتخاذ كافة القرارات لتطوير حالة إنتر ميلان الفنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل شيء سواء كان هذا داخل أو خارج الملعب”.

وشدد كونتي على أهمية البناء بطريقة حديثة وقال : “يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإنشاء قاعدة صلبة لرفع مستوى النادي إلى أعلى المستويات ، التغييرات التي حدثت أصبحت تحت نظر الجميع”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت لإعادته إلى يوفنتوس واضاف : “لم أكن قريباً من يوفنتوس ولم أتلق أي مكالمة ، إنتر ميلان أبدى دائماً اهتماماً كبيراً ومودة كبيرة ، وبالتالي أشعر بمسؤولية كبيرة لتحقيق شيء مهم معه”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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