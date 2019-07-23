شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم 5 صفقات قوية بعد مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكثف لجنة التعاقدات بالإسماعيلي مجهوداتها لاتمام خمسة صفقات سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة الزمالك لتدعيم صفوف الدراويش استعدادا للموسم الجديد.

الإسماعيلي لم يدعم صفوفه حتى الآن بأي صفقة، باستثناء تفعيل بند شراء المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو المعار من نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تم دفع مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي السكندري.

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ويسعى مسئولو الدراويش لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد عقب مباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلى مع الزمالك غدا الأربعاء على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

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