شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم 5 صفقات قوية بعد مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تكثف لجنة التعاقدات بالإسماعيلي مجهوداتها لاتمام خمسة صفقات سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة الزمالك لتدعيم صفوف الدراويش استعدادا للموسم الجديد.
ويسعى مسئولو الدراويش لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد عقب مباراة الزمالك المقبلة.
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