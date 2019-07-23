شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلى جاهز للمشاركة فى حسم الدوري أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد جاهزية الثلاثي، رمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود وحيد ،بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الثلاثاء، بحسب ما أكده خالد محمود طبيب الأهلى .
أكد طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية ، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران، وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في أصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.
ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء غد الاربعاء على استاد الجيش في برج العرب ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لبطولة الدوري العام.
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